Çaresizliğin gözyaşları

İZMİR Bayraklı'da depremin yıktığı 7 katlı, 28 daireli Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler büyük bir gayretle enkazın altında kurtarılmayı bekleyen depremzedelere ulaşmaya çalışırken, ortaya çıkan dramatik sahneler ise yürek burkuyor. İşte o fotoğrafların birinde, çaresizliğin acısı kurtarma ekibindeki Tahsin Kaymak'ın gözlerinden damla damla akıyor. Çalışmalarda elini, bedenini taşın altına koyarak can kurtarmaya uğraşan Kaymak, ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştığı Çiğdem Gümüşsel, minik oğlu Rüzgar Gümüşsel ve Çiğdem Gümüşsel'in annesi Belkıs Onat için ağlıyor. 4 kişilik aileden üçünün cesedi çıkarılırken, baba Ercan Gümüşsel'in ise akıbeti bilinmiyor.

ACI YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin üçüncü gününde, yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları gece gündüz demiyor. Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkan her ceset umutları biraz daha kırarken; acıları, feryatları ve gözyaşlarını birbirine katıyor. Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi'nden Tahsin Kaymak, son olarak enkazın tozu dumanı arasında bedenlerine ulaştığı Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Belkıs Onat'ın ne yazık ki yaşamadıklarını fark etti. Üç cansız bedeni çıkaran Kaymak'ın yaşadığı üzüntü ve acı, çöküp kaldığı bir taşın üzerinde gözlerinden sicim gibi boşalmaya başladı. Onun hakim olamadığı duyguları, çevresindekilerin de yüreğini dağladı.

O ANDA SİNİRLERİM BOŞALDI

OLAYDAN sonra sinirlerinin boşaldığını anlatan Tahsin Kaymak, "Enkazda çalışırken asla yorgunluk hissetmiyoruz. Farklı ekipler olarak her kata ulaşmaya çalışıyoruz. Burada son vatandaşımıza dek tüm depremzedeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Ama hepimiz insanız, umudumuzu yitirmesek de zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Ben de aynı aileden 3 kişinin cesedini kucakladığımda duygularıma hakim olamadım. Özellikle bir çocuğun cansız bedenini görünce sinirlerim boşaldı" dedi. Doğanlar Apartmanı enkazından 14 kişi kurtarılırken, 10 vatandaşın da cesedi çıkarıldı.

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İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Arama kurtarma ekipleri gece- gündüz fedakarca çalışıyor