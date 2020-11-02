  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

’de meydana gelen depremde yıkılan 'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

İHA

02.11.2020, 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,09:14

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil'in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi.

Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA