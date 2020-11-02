Güçlendirilen binanın enkazında can verdiler

İZMİR Bayraklı'da, depremin ardından haber alınamayan Özkan ve Fatma Nihal Nayman çiftinden acı haber geldi. 27 yıllık evli ve iki çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri 37 saat sonra 10 yıl önce depreme karşı güçlendirildiği öne sürülen Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı. Nayman çiftinin oğullarının ise aynı apartmanın enkazından 23 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Hava Kuvvetleri'nde uzun süre astsubay olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Özkan Nayman, Bayraklı'da Mansuroğlu mahallesindeki Emrah Apartmanı'na yerleşti. Yardımsever ve iyi birer insan olarak tanınan çiftin yakınlarının iki gündür enkaz başındaki umutlu bekleyişleri acıyla noktalandı. Özkan ve Fatma Nihal Nayman'ın cenazeleri Tire Büyükkale köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

NADİR UYSAL