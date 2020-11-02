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Haberler İzmir İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

'in Bayraklı ilçesindeki 'nda enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve 'ün cansız bedenlerine ulaşılırken, enkazdan bir kedi de 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

02.11.2020, 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,21:01

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir kediyi 80 saat sonra canlı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nda vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi.

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