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'de 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı

enkazından 80 saat sonra bir kedi kurtarılarak veteriner hekimlere teslim edildi.

İzmir'de 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı

02.11.2020, 21:13

İzmir'deki deprem felaketinde, vatandaşlarımızla beraber hayvan dostları da enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri umutsuzluğa kapılmadan mücadele ediyor.

VETERİNER HEKİMLERE TESLİM EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı. Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.


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