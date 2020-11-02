İzmir'de 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı

İzmir'deki deprem felaketinde, vatandaşlarımızla beraber hayvan dostları da enkaz altında kaldı.
Arama kurtarma ekipleri umutsuzluğa kapılmadan mücadele ediyor.
VETERİNER HEKİMLERE TESLİM EDİLDİ
Çalışmalar kapsamında, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı. Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.
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