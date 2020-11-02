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'de can kaybı 85'e yükseldi

'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85'e yükseldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Yaralanan 994 vatandaşın 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.

İzmir'de can kaybı 85'e yükseldi

02.11.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,13:46

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 85, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 774'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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