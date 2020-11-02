AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 85, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 774'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.İzmir'de yürek yakan anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı Sağlık memuru, nöbete gitmek için hazırlanırken depreme yakalandı 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
İzmir'de can kaybı 85'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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