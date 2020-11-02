İzmir'de can kaybı 85'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 85, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 774'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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