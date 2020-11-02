İzmir'de depremin yorulmak bilmeyen kahramanları

Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Uzun saatler boyunca enkazda arama kurtarma faaliyeti gösteren ekip personellerinin kısa mola zamanlarındaki yaşadıkları yorgunluk yüzlerinden okundu. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekipler, enkazdan sağ kurtulanları gördükçe daha da çok çalışmak istediklerini söyledi.





"HAYAT KURTARINCA YORGUNLUK DA KALMIYOR"

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışma yürüten 911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy, enkaz altından sağ vatandaş çıkarttıkça, yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi. Gürsoy, "Depremin hemen sonrasında buraya geldik. AFAD ve Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden kağıdımızı aldık ve enkazda çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışıyoruz. Orada gayet disiplinli bir çalışma yürütüyor, zamanla yarışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk hissetmiyoruz. Yorgun olduğumuzu hissettiğimizde ekipleri değiştiriyoruz ancak yorgun olsak bile hala çalışmak istiyoruz. Ama mecburen yorulduğunu fark ettiğimiz arkadaşları dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışırsak bu da dikkat dağınıklığına sebep olur. Tecrübeyle, bilgiyle bir insanın hayatını kurtarmaya çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak, bize bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor" diye konuştu.





"DİNLENMEYE GİDİN DENDİĞİNDE BÜTÜN EKİBİMİZİN YÜZÜ ASILIYOR"

Aynı enkazda görevli 911 Arama Kurtarma Operasyon Lideri Altun Karadağlı da dinlenmeye gidin dendiğinde yüzlerinin asıldığını söyledi. Karadağlı, "Bizler burada milletimiz için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bir kişi sağ çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Her canlı çıkan vatandaşımız olduğunda biz daha da güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Biz yorulduğumuzda, dinlenmeye gidin dendiğinde bütün ekibimizin yüzü asılıyor. Ama dinlenmek de gerekiyor tabi o enerjiyi yeniden toplayabilmek için" açıklamasında bulundu.



DEPREMİN YORGUN KAHRAMANI 'HASSAS BURUN'

Öte yandan, depremin kahramanlarından olan bir hassas burunlu arama köpeği de, çalışmalarından ötürü yorgunluğa yenik düşerek gündüz saatlerinde uyuyakalmıştı. Arama köpeğinin bu fotoğrafı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesindeki çalışmaları sürüyor.