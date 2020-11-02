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'de yürek yakan anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sonrasında Seferihisar ilçesi 'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden 'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı.

İzmir'de yürek yakan anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

İHA

02.11.2020, 12:46

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Erçetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

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