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Haberler İzmir İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu! 83 milyon tek yürek

'e gelen yardımlar sahaları doldurdu! 83 milyon tek yürek

’de yaşanan felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. ’nin birçok farklı yerinden İzmir’e gelen yardımların sahaları doldurması havadan görüntülendi.

İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu! 83 milyon tek yürek

İHA

02.11.2020, 17:10

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken, dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor.

Türkiye'nin birçok farklı yerinden İzmir'e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor. Burada düzenlenen ve ayrılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye, yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar birçok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor.

Emrah Apartmanı'nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin alanı doldurması havadan görüntülendi. Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.

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