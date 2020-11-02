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Haberler İzmir Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

SON DAKİKA HABERİ: Merkez bankasından türk lirasi likidite yönetimi kararı. Bankalar arası para piyasasında bankaların alabilme limitleri sıfırlandı.

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

02.11.2020, 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,09:54

Merkez Bankası sıkılaştırma hamlelerine devam ediyor.

Yeni yapılan iki hamleye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

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