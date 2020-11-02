Mesai arkadaşı için enkaz başında

İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Erdoğan Yeşilyurt, depremde enkaz altında kalan 3 yıllık mesai arkadaşı Doğan Sert'in (43) evinin önünde bekleyişini sürdürüyor. Depremde en çok zarar gören binaların arasında bulunan Barış Sitesi'nin yakınından bir an bile ayrılmayan Yeşilyurt, mesai arkadaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yeşilyurt, "Arkadaşım hastanedeki nöbeti için Dikili'den geliyordu. Yalnızdı, evine uğrayacaktı. Deprem de o anda oldu, bir daha çıkamadı. İnşallah buradan da bir müjde alırız" dedi.