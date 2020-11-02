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Haberler İzmir Oğlunu ziyarete gitti enkaz altında öldü

Oğlunu ziyarete gitti enkaz altında öldü

Oğlunu ziyarete gitti enkaz altında öldü
Giriş Tarihi: 2.11.2020

TÜRK Telekom'dan emekli 58 yaşındaki Muğlalı Ali Bildirici, doktor oğlu Çağlar Bildirici'yi ziyaret için gittiği İzmir'de enkaz altında kalarak öldü. Bildirici'nin eşi ve diğer oğlu enkazdan sağ çıkarıldı. Muğla Seydikemer'de yaşayan Ali Bildirici, Üroloji doktoru olan oğlu Çağlar Bildirici'yi ziyaret için eşi Gülgün ve diğer oğlu Çağdaş Bildirici ile İzmir'e geldi. Bildirici ailesi, Rıza Bey apartmanında bulunduğu sırada 6.6'lık depreme yakalandı. Ali Bildirici, eşi Gülgün ve oğlu Çağdaş Bildirici enkaz altında kaldı. 35 saat sonra eşi ve oğlu enkazdan sağ çıkarılırken, Ali Bildirici'nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Doktor Çağlar Bildirici ise deprem sırasında hastanede görevdeydi.

MURAT YALÇIN

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