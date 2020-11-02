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Haberler İzmir Oyuncaklarına sarılıp çocuklarını bekliyor

Oyuncaklarına sarılıp çocuklarını bekliyor

Oyuncaklarına sarılıp çocuklarını bekliyor
Giriş Tarihi: 2.11.2020

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Öz kızları Lena ve Vera ile, eşi Deniz'in kardeşi Hüseyin Yücel'in kızları Feda ve Diren'in de kurtarılmasını bekleyen Nilay Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izlemeye devam ediyor. Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de kurtarılmasını bekliyor. Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Güre, dün enkazda bekleyen Nilay Yücel ile görüştü.

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