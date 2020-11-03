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Haberler İzmir 26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı! Helim Sarı hayatını kaybetti

26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı! hayatını kaybetti

'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki sonrasında enkaz altında kalan hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Sarı arama kurtarma ekiplerinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" demişti.

26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı! Helim Sarı hayatını kaybetti

03.11.2020, 17:58

Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

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