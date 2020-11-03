Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.
Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.
Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.Usta tiyatrocu Metin Çoban İzmir'de hayatını kaybetti İzmir'deki depremde kısmen çöken binanın enkazından bir kedi kurtarıldı Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle şaşırttı!
26 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılmıştı! Helim Sarı hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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