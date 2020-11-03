  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı

AK Partili Çelik: sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı

, " Sözcüsü, hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı

03.11.2020, 13:14

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıya olduklarını bildirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ'cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ'cü hesaplar yalan ve montajla hedef aldı. Bu yalanlar CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldı. CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz" dedi.

'CHP YÖNETİMİ, ÖZÜR DİLEMELİDİR'
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İzmir'e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu şekilde dil uzatılması CHP'nin yalan siyasetinin son örneğidir. CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP Yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla işbirliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz. Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir. CHP'nin yaptığı kesinlikle siyasi muhalefet değildir ve afet anında tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabalarına da saygısızlıktır. CHP yönetimi, FETÖ'cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir."

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Partili Çelik: CHP sözcüsü, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA