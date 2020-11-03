Depremin vurduğu İzmir'de çirkin olay! Böyle görüntülendi...

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.