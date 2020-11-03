Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"
91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020
Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy
Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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