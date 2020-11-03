  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj

Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki için mesaj

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj

AA

03.11.2020, 11:48

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA