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Haberler İzmir Enkazda 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

Enkazda 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki 'in 'nde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Ayda bebek, Türkiye'yi böyle selamladı.

Enkazda 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

03.11.2020, 15:40

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar yayınlandı.



KÖFTE-AYRAN İSTEDİ
Mucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.

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