Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar yayınlandı.
KÖFTE-AYRAN İSTEDİ
Mucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.
Enkazda 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.