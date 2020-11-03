Enkazda 91 saat sonra çıkan Ayda bebek Türkiye'yi selamladı

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar yayınlandı.





KÖFTE-AYRAN İSTEDİ

Mucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.