Gerıye kalan...

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan binalarda AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu ekiplerinin kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, enkaz altından depremzedelere ait mutlu anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere bir kenara ayırıyor.



'TANIYANLAR BİZE ULAŞSINLAR'

RIZA Bey Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD görevlisi, "Enkazdan çıkartılan fotoğraflar bu alanda toplanıyor. İki çifte ait çok sayıda mutlu anıların yer aldığı fotoğraf var, ancak kim olduklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraflardan onları tanıyan yakınları bize ulaşıp, alabilirler. Enkaz altındalar ise inşallah sağ olarak kurtulurlar" dedi.