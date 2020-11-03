İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı! Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı!

Günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden acı haber geldi. Ekipler depremin vurduğu Rıza Bey Apartmanı'nda son katlara ulaşırken içeride oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ebeveynlerinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberin alındığı ikizler için gözyaşları sel oldu.

Rızabey apartmanında adeta uyumadan çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerinin artık zemin kata doğru yaklaştığı sırada anneleri dışarıda olan ve depreme evde yakalanarak el ele sarsıntının bitmesini bekleyen tüp bebek ikizleri Çınar ve Sayra kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştığı belirtildi.

ARKALARINDA YÜREK YAKAN BİR HİKAYE KALDI

İzmir'de yüreğimizi yakan onlarca son dakika haberinden onlarca hikayeden biri de 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'e ait...

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında hayatlarını kaybetti.

DEPREMDEN BİR SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ VE KULAKLIK İSTEMİŞ

Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.

Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında aranan 15 yaşındaki ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin cansız bedenlerine kurtarma ekiplerince dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Özel sektörde çalışan Elazığlı Tülin ve ticaretle uğraşan Ardahanlı Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı.

Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan anne Tülin Alpgündüz'ün cuma gününden beri süren umutlu bekleyişi dün akşam gelen acılı haberle son buldu. Gözyaşlarına boğulan annenin sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildiği öğrenildi.

Bu arada Rıza Bey Apartmanı'daki çalışmalarda enkaz altından bir kedi depremden 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.