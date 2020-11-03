İzmir’de 6 bölgede 1979 çadır kuruldu

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için kentin 6 farklı noktasında toplam 1979 çadır kuruldu. Bunların 1519'unda 7 bin 595 kişi barınıyor. Şu ana kadar AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 13 bin 280 yatak, 24 bin 382 battaniye, 57 genel maksat çadırı, 2 bin 657 mutfak seti ve 5 bin 500 uyku setinin deprem bölgesine sevkiyatı gerçekleştirildi. İzmir'de 6 bölgede toplam 9 bin 985 kişi kapasiteli 1979 çadır kuruldu. 1519 çadıra 7 bin 595 kişi yerleştirildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Cuma gününden bu yana Türk Kızılay'ın koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 232 bin 917 öğün sıcak yemek hizmeti verildi. İzmir'e gelen yardımlar Kültürpark Fuar Alanı'nda toplandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İzmir'in 10 ilçesinde şu ana kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Bu binalardan 7'si yıkık, 9'u acil yıkılacak durumda, 42'si ağır hasarlı, 66'sı orta hasarlı, 397'si az hasarlı ve 3 bin 903'ü de hasarsız durumda bulunuyor.

YURTLARIN KAPISI AÇILDI

Toplam 2 bin 59 kapasitesi bulunan 19 özel ve vakıf yurdunda 139, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait 15 yurtta da 49 depremzede konaklıyor. Bornova ve Bayraklı'da ikişer alanda toplam 1784 konteynerin kurulması için de çalışmalar devam ediyor.



VATANDAŞTAN DEVLETE TEŞEKKÜR



ÇADIR kentlere yerleşen depremzedeler, devletin tüm birimlerine teşekkür ederek depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren tüm eksiklerinin giderilmeye başlandığını söyledi. AFAD ve Türk Kızılay tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Stadına 217, Buca Hipodromuna 194, Buca Stadına 158, Sığacık'a 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet çadır kuruldu. Vatandaşlar, "Devlet bize sahip çıktı. Hiçbir eksiğimiz yok. Devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz gelip bir eksiğiniz var mı diye soruyorlar sürekli" dedi.