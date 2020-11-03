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Haberler İzmir İzmir'de can kaybı 102'ye yükseldi

'de can kaybı 102'ye yükseldi

: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.026 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 143 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.

İzmir'de can kaybı 102'ye yükseldi

AA

03.11.2020, 08:17 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,09:47

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 itibarıyla, 30 Ekim'de İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 102 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

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