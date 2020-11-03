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'de can kaybı 105'e yükseldi! 'dan flaş açıklama

depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Yaralanan 1027 kişiden 883'ü taburcu edildi. Bayraklı ilçesinde enkaza dönen beş binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de can kaybı 105'e yükseldi! AFAD'dan flaş açıklama

03.11.2020, 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,12:59

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 itibarıyla, 30 Ekim'de İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Can kaybının 105'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 105 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1027 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 144 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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