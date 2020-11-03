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Haberler İzmir İzmir'deki can kaybı 107 oldu

'deki can kaybı 107 oldu

Son dakika... , 'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İzmir'deki can kaybı 107 oldu

03.11.2020, 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,14:30

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Depremde can kaybının 107'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 107 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1027 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 144 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir."

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