Pakdemirli, Buse’ye nikah şahidi olacak

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kenti ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yardım standına uğrayan Pakdemirli, AFAD'ın kurduğu çadırlarda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

'DEVLETİMİZ BÖLGEDE'

DEPREMZEDELERE bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Pakdemirli, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, arzu eden vatandaşların kamu misafirlerine nakledilebileceğini ifade etti. Pakdemirli, Buse Hasyılmaz ile enkazdan çıkarıldıktan sonra telefonda görüştüğünü anlatarak, "Henüz travmayı atlatmış değil, post travmatik bir sendrom yaşıyor. Annesini kaybetti, bir yandan çok üzgün... Uzun ve mutlu bir hayat onu bekliyor. Nurullah ile yakında nikahları olacak. Beni de nikah şahidi olarak görmek istediğini iletti. İnşallah iki elim darda olsa da onlara nikah şahidi olmak istiyorum" dedi.