Prof. Dr. Görür: Şiddetli depremler sürebilir

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin beklenen deprem olmadığını, İzmir yarımadasını kesen faylarda bir hareketlik beklendiğini ve şiddetli depremlerin devam edebileceğini söyledi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem Kuşadası Körfezi içerisinde meydana geldi. İzmir yarımadasını kesen çok sayıda kuzeydoğu güneydoğu yönlü canlı faylar var. İzmir'de beklenen deprem bu İzmir yarımadası üzerindeki kuzeyli faylar" dedi.



SÖZBİLİR: KUSADASI TARAFINI TETİKLEYEBİLİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6'lık depremin ardından artçıların sürebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Çok da derin odaklı olmayan bir deprem; o nedenle birçok ilde hissedildi. Doğu-Batı doğrultusunda olan ve kırılan bu fay, Kuşadası tarafını tetikleyebilir. O bölgede gerilimler artmış oldu. Menderes, Gümüldür fayları bu fayla bağlantılı olan faylar"diye konuştu.

FATİH ŞENDİL