Sevinçten ağladık

İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin en yıkıcı etkiyi yarattığı Bayraklı ve Bornova'daki enkazlarda zamanla yarış sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler, canla başla vatandaşları sağ çıkartabilmek için uğraşıyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde Doğanlar Apartmanı'nda 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılması, umutları bir kez daha artırdı.



SANDALYE HAYATINI KURTARDI

Alkışlarla enkaz altından çıkarılan minik Elif'i üzerine devrilen sandalyenin hayatta tuttuğu belirlendi. Elif'in enkazdan kurtarılması sonucunda büyük sevinç yaşayan anneannesi Hülya Dereli, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi. Öte yandan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile çocukları olan ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) depremden bir gün sonra enkaz altından çıkarılırken, diğer çocuğu 7 yaşındaki Umut ise hayatını kaybetmişti. Elif'in dayısı Özgür Değerli, "Ümidimizi hiç kaybetmedik. Ekipler bana başka bir depremde 72 saatte kurtarılan yeni doğan bir bebekten söz edip 'Neden bunlardan birisi Elif olmasın' diye moral verdiler. Akabinde bizim için de bir müjde geldi" dedi.





ERDOĞAN DA PAYLAŞTI

MİNİK Elif'in hastanede çekilen görüntülerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan paylaştı. Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" notunu düştü.





'PARMAĞIMI HİÇ BIRAKMADI'

ELİF Perinçek'i enkazdan çıkaran kahramanlardan itfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in bir mucize olduğunu ve yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli olan itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, "Elif'i baza ve gardırobun arasında sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım. Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu ve hiç bırakmadı. Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir" diye konuştu.



'O PAMUK ELLERİNDEN ÖPERİM YAVRUM!'

MİNİK Elif'in depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılması tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Çok sayıda ünlü de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

BERGÜZAR KOREL: Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız...

Size ne kadar dua etsek az.

HADİSE: Ah Elif, sen mucizesin!

Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür.

MUSTAFA CECELİ: Hayata sıkı sıkı tutunmak. Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız...

SUNAY AKIN: Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif'i depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtardılar.

Emeklerin en yücesi insan hayatı kurtarandır.

YOSİ MİZRAHİ: Dünyaya tekrar hoş geldin küçük kız.

Emeği geçen, canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler.

METİN ŞENTÜRK: Sen ne güzel bir fotoğrafsın. Son kişi enkaz altından çıkana kadar mucizelere inanmalıyız.

Tolga TEKİN

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