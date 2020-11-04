Ana artçı deprem henüz gerçekleşmedi

EGE'DE 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, büyük depremden 1 birim küçük olan ana artçı sarsıntının henüz meydana gelmediğini belirterek hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Irmak, "Ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum. Taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde ciddi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.