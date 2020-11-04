EGE'DE 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, büyük depremden 1 birim küçük olan ana artçı sarsıntının henüz meydana gelmediğini belirterek hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Irmak, "Ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum. Taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde ciddi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.
Ana artçı deprem henüz gerçekleşmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.