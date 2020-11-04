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Haberler İzmir Ana artçı deprem henüz gerçekleşmedi

Ana artçı henüz gerçekleşmedi

Ana artçı deprem henüz gerçekleşmedi
Giriş Tarihi: 4.11.2020

EGE'DE 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, büyük depremden 1 birim küçük olan ana artçı sarsıntının henüz meydana gelmediğini belirterek hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Irmak, "Ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum. Taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde ciddi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

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