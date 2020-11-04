Başkan Erdoğan kahraman Türkleri aradı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



'EN BÜYÜK MÜCADELEYİ BİZ VERDİK'

BAŞKAN Erdoğan, "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları yaratandan ötürü sevdik, dinine bakmadık, mezhebine bakmadık" dedi. Terörle en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi. Recep Tayyip Gültekin ise görüntülü aramada, "İsminizi büyük bir şerefle taşıyorum. Türkiye'ye geldiğimde elinizi öpmek isterim" derken Mikail Özen ise, "Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.