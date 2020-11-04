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Haberler İzmir Bornova ve Bayraklı’da 100 bin bina incelenecek

Bornova ve Bayraklı’da 100 bin bina incelenecek

Bornova ve Bayraklı’da 100 bin bina incelenecek
Giriş Tarihi: 4.11.2020

İZMİR'DE yaşanan depremin ardından bölgede çalışmalara başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri öncelik taşıyan binaların kolon ve kirişlerinden beton örnekleri alıyor. İzmir'deki depremden en fazla hasar gören Bayraklı'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki diğer yapılarda hasar oranlarının tespiti için hızla çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Bornova'da bulunan yaklaşık 100 bin binada detaylı tespit çalışması yaparak bunları az, orta ve ağır hasarlı kategorilerine göre ayıracak.

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