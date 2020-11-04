Deprem çantalarını bile hazırlamışlardı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 75 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan cansız bedenleri çıkarılan 16 yaşındaki Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün anneleri Tülin Batmaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürek burktu. Faciadan önce İzmir'de deprem olacağını duyan ikizlerin hazırladığı deprem çantasını paylaşan anne Batmaz, "İzmir'de deprem olacağını duyan yavrularımın deprem çantası" ifadelerini kullandı. Ayrıca Çınar ve Seyra'nın teknoloji fuarındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Hayallerini anlatan ikizlerden Çınar'ın pilot, Seyra'nın ise doktor olmak istediğini söylediği bu görüntüler adeta yürekleri yaktı.

HAYALLERİNİ ANLATMIŞLAR

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, instagram hesabından Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajın görüntülerini paylaştı. Röportajda, Hakkı Alkan bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.

MERT ALPDÜNDAR