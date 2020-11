Destek yağmuru

Türkiye'nin dört bir yanı depremzedeler için tek vücut oldu. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar güç birliği yaptı elbirliğiyle felakete maruz kalan vatandaşlara destek yağdırdı. İzmir'de de hayırsever mekanlar ve vatandaşlar, yardım için seferber oldu. İzmir'deki hemşeri dernekleri ve federasyonlar ortak bir basın toplantısı düzenleyerek depremzedelere yardım çağrısında bulundu. Şanlıurfalılar Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen İzmir'deki 150 sivil toplum kuruluşunun yöneticisi, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de dilekçe vererek her türlü kampanya ve çalışmada destek için hazır olduklarının altını çizdi.



RESTORANLARDAN KUMANYA

Öte yandan depremin en çok hissedilmiş olduğu Bayraklı ilçesindeki restoranlar ise depremzede ve kurtarma ekiplerine destek olmak için seferberlik başlattı. Depremin olduğu 30 Ekim'den itibaren her gün 3 bin kişiye kumanya dağıtan restoranlar kapılarını depremzedelere ve kurtarma ekiplerine açtı. Bayraklı Restoranlar Derneği üyeleri enkaz çalışmaları boyunca yeme içme desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.



'BU KENTE VEFA BORCUMUZ VAR'

Düzenlenecek olan her türlü yardım kampanyası ve çalışmada yer almaya hazır olduklarını belirten Şanlıurfalılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Koçali Al, "Bizler, Türkiye'nin dört bir yanından bu kente yıllar önce göç eden ve bu kentte çalışan, yatırım yapan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlarız. Bu kente olan vefa borcumuzu böyle zamanlarda göstermek için Ege Sivil Toplum Birliği adı altında bir araya geldik. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yardım kampanyası için dilekçe vererek kollektif olarak üzerimize düşen her ne görev varsa yapmaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Birçok sivil toplum kuruluşunu kapsayan İzmir Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve Başkan Yardımcısı Ertan Çevik de depremzedeler için çok sayıda yardım paketi hazırladı. Sivil toplum örgütleriyle birlikte hizmete devam ettiklerini belirten Kocabıyık ve Çevik ise "Çadırlarda ihtiyaç olan iç giyim, terlik, çocuklar için çorap ve hijyenik temizlik malzemelerimizi dağıttık. Ayrıca 1500 koli gıda malzemelerini de tedarik ederek dağıtıyoruz. Bunları ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza iletiyoruz. Biz her zaman deprem mağduru vatandaşın yanındayız" dedi.



RESTORANLARIN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK

İZMİR'DE hayırsever mekanlar da yardım için seferber oldu. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki restoranlar, depremzede ve kurtarma ekiplerine destek olmak için seferberlik başlattı. Cuma ve cumartesi günü 2 bin kişiye kumanya dağıtan restoranların kurduğu Bayraklı Restoranlar Derneği üyeleri enkaz çalışmaları boyunca yeme içme desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bayraklı'daki Etçi Hüsam Restoran sahipleri İbrahim Acar, Faruk Beydoğan ve Hüssam Erdoğan da Hori Tekstil ile birlikte depremzedelere 10 bin adet maske dağıttı. Faruk Beydoğan ayrıca Bayraklı'daki tüm restoranlarla birlikte her gün 5 bin kişiye kumanya dağıttıklarını söyledi.

Tolga TEKİN