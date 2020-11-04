  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Dis hekimleri Aslı ve Zarife’den acı haber

Dis hekimleri ve Zarife’den acı haber

Dis hekimleri Aslı ve Zarife’den acı haber
Giriş Tarihi: 4.11.2020

İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalarda diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dis hekimleri Aslı ve Zarife’den acı haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA