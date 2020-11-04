Dis hekimleri Aslı ve Zarife’den acı haber

İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalarda diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.