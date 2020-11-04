Cem Erdoğan, "Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de bulur ya işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Hep birlikte büyük sevinç yaşadık. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerinin hepsinden Allah razı olsun" dedi.



BUZDOLABI SÜSÜYLE OYNUYORDU

MİNİK Ayda'nın sesini duyan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu. Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli Nusret Aksoy ise, Ayda'ya ulaşma anını şöyle anlattı: "Önce çığlık duyduk. Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' diye sordum. 'İyiyim' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. 'İyiysen elini salla' dedi arkadaş. Elini salladı" ifadelerini kullandı.

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