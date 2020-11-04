Erdoğan’dan Ayda paylaşımı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 91 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanede oyuncak bebeği ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak, "Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZİ AĞLATTIN'

ERDOĞAN'IN eşi Emine Erdoğan ise, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti: "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda" dedi.