Fethiye’den yardım

Muğla'nın Fethiye Belediyesi, 'dayanışma yaşatır' sloganıyla İzmir'de meydana gelen deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara destek için yardım kampanyası başlattı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyasına Fethiye halkı olarak gerekli desteği bekliyoruz. Fethiye'de 41 mahalle muhtarı ve gönüllüler ile birlikte deprem önlemlerini almak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
ERDOĞAN CANKUŞ
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