  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Hastanede büyük kavuşma

Hastanede büyük kavuşma

Hastanede büyük kavuşma
Giriş Tarihi: 4.11.2020

BAYRAKLI'DAKİ Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, babası Oğuz ile kendisi gibi enkaz altından kurtarılan annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile dün hastanede bir araya geldi. Perinçek ailesi üyelerini bir araya getiren buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Ziyarette Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aileyi ziyaret etti. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aileye geçmiş olsun temennisinde bulunarak desteklerini iletti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hastanede büyük kavuşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA