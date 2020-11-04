Hastanede büyük kavuşma

BAYRAKLI'DAKİ Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, babası Oğuz ile kendisi gibi enkaz altından kurtarılan annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile dün hastanede bir araya geldi. Perinçek ailesi üyelerini bir araya getiren buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Ziyarette Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aileyi ziyaret etti. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aileye geçmiş olsun temennisinde bulunarak desteklerini iletti.