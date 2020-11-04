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’de depremi fırsat bilen hırsızlar tutuklandı

’de yaşanan depremin ardından kente gönderilen yardımları çaldığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerde 2’si tutuklandı.

İzmir’de depremi fırsat bilen hırsızlar tutuklandı

04.11.2020, 18:56

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için ülkenin dört bir yanından kente yardım malzemeleri getirilmişti. Bazı kişilerin, gelen yardımları ihtiyacından çok daha fazla bir şekilde aldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerinden hareketle "Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık", "Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık", "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

YIKILAN BİNALARIN SORUMLULARI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Öte yandan, İzmir'de meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulu N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilebileceği ifade edildi.

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