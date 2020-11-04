İzmir'de depremin yaraları sarılıyor! Vali Köşger'den açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Öte yandan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. İzmir'de depremin yaraları sarılmaya başlandı.

Twitter hesabından duyuru yapan Vali Köşger, "An itibariyle işyeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin TL, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin TL ve kiracı 52 kişiye 260 bin TL yardım devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediyor" dedi.