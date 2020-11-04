Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı.
Depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı.
Polis ve bekçi ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve olası bir hırsızlık olayına karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.
İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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