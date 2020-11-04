Haberler İzmir İzmir’den kahreden haber! Anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’den kahreden haber! Anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... İzmir'den bir kahreden haber daha geldi. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

04.11.2020, 08:49