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Haberler İzmir İzmir’den kahreden haber! Anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

’den kahreden haber! ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... 'den bir kahreden haber daha geldi. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’den kahreden haber! Anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

04.11.2020, 08:49

İzmir'deki son enkaz olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda, saat 22.20'de 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler, Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

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