İzmir'deki son enkaz olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda, saat 22.20'de 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler, Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi
İzmir’den kahreden haber! Anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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