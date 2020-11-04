İzmir’e 29 milyon lira yardım gönderdik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Toplantının ana gündemi İzmir'deki deprem ve korona virüs salgınına karşı alınabilecek önlemler oldu. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

DEPREMZEDELERE DESTEK

ARAMA kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kamu kurumlarımızın 8 bin personeli 1200 aracı İzmir'de görevlendirildi. Evleri hasar gören, evlerine girmek istemeyenler için 2700 çadır kurulmuş, battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Çadır kentlerde 6700 civarında vatandaşımız barınıyor. Kamuya ait yataklı kurumların imkanları da İzmir halkının istifadesine sunulmuştur. Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan konteyner kenti 20 günde kullanıma hazır hale getiriyoruz Yıkılmış, yıkılacak durumlarda bulunan evlerde eşyalarını kurtaramayacak durumdaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı, evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunuyoruz.

ESNAFA 50 BİN TL HİBE

DEPREMDE işyeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması ile işyeri sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Depremden zarar gören esnafımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksitleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

1.5 MİLYON KONUTA DÖNÜŞÜM

İZMİR'DE 17 bin 464 binanın yıkımı gerçekleşmişti. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz. Acil olarak 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. TOKİ'nin tamamladığı, inşa halinde olan, projelendirdiği konut toplamı 970 bini bulmuştur. Bu yıl 100 bin konut hedefine ulaştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşaatına başlıyoruz.

PROVOKATİF HABERLER

BİRLİĞE, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan, provokatif haberlerle gündeme zehirlemeye çalışanların ortaya çıkması bizi en çok üzendir. Depremzedelere çadır verilmediğinde, müzikle karşılandığımıza dek pekçok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi partilerin bu işin içinde rol alması, hatta bizzat kaynağı olması çok daha üzüntü verici.



TÜM IS YERLERI 22.00'DE KAPANACAK

KORONA virüsle mücadelede Türkiye'de, bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir sürecin yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, "Esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri, market gibi yerlerdeki denetimler artırılacak. Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, yüzme havuzu, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmet 22.00'de sona erecek" dedi. Vatandaşlardan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını ve ev ziyareti yapmamalarını isteyen Erdoğan, aşı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da baharla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili aracımız yok. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum" dedi.