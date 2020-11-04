Master plan olsaydı bu can kayıpları olmazdı

İZMİR'İ sarsan depremle Bayraklı'da birçok bina yıkılıp 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, kentin hala bir deprem master planının bile olmadığı gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Aktif fay hatlarının üzerine kurulu İzmir'in deprem master planının hazırlanması gerektiğini 20 yıldır söylediğini ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, süreci Yeni Asır'a anlattı. 2014-2017 yılları arasında bu planın hazırlanması için Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştüklerini ancak bir türlü prtokol imzalayamadıklarını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Eğer bu plan daha önce yani 3-5 yıl önce hazırlanmış olsaydı, bu ölümler olmazdı. Çünkü deprem master planı demek İzmir'in tüm faylarının imar planlarına işlenmesi, hangi binaların depreme dayanıklı olduğunu, hangilerinin yıkılması gerektiğini resmi anlamda belgeleyecekti ve bunlar yıkılacaktı" dedi.



'SONRA MESAFE ALINDI'

EN son bir önceki İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın devreye girdiğini anlatan Hasan Sözbilir, "Valiliğin girişimiyle iş hızlandı ve önemli bir mesafe alındı. Valilikle ve AFAD gibi kurumlarla yaklaşık 8 ay çalıştık. 11 üniversite ve 64 bilim adamını projeye dahil ettik. 64 bilim insanını DAUM altında birleştirdik ve projeyi oluşturduk. Vali başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına 4-5 kez katılarak bunu anlattım. Valilik devreye girince Büyükşehir de geldi. Bu planın hazırlanması için bir fiyat yazdım. Sayın Ayyıldız bu fiyatın kalem kalem çıkarılmasını istedi. Bu planda İzmir'deki 30 ilçenin deprem master planı olacaktı. Örneğin bugün Çanakkale açıklarında bir deprem olsa bu defa da Foça tarafı etkilenir. Bu Türkiye'nin en büyük projesi olacak. Biz bunu çalışırken korona virüs salgını başladı. Şu an master plan protokolü imzaya hazır" ifadelerini kullandı.





IZMİR'İ ETKİLEYEN TOPLAM 30 FAY BULUNUYOR



İZMİR için 2000'li yıllar öncesinde Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanmış bir Radius projesi olduğunu ancak bunun bilimsel anlamda çok yetersiz kaldığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "O plan sadece İzmir fayının 6.5 şiddetinde deprem üretmesine dayanan bir master planıydı. Ama şu an anladık ki, bizim dışımızda faylarda deprem ürettiğinde de biz etkileniyoruz. Hem İzmir'in altından geçen hem de denizin içenden geçen fay var. İzmir'i doğrudan etkileyecek 30 fay bulunuyor" dedi.

Erhan GÜLENÇ