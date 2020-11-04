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Haberler İzmir Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan depremi açıklaması!

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

04.11.2020, 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020,11:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
"Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir.Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.

17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek.TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz.Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı. Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz.

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