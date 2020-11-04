Yan yana dizilen üç cenaze yürek dağladı

İZMİR'DEKİ depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Mert Kücükyumuk (26), eşi Eda Küçükyumuk (25) ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Depremde hayatlarını kaybeden ailenin yakınlarının "Sizi böyle mi görecektik" feryatları yürek dağladı. Mansuroğlu mahallesindeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Küçükyumuk ailesinin yakınları sosyal medyadan kurtarılmaları için çağrı yapmıştı. Çalışmalarda 55 saatin sonunda enkaz altındaki Mert, Eda ve Ateş Küçükyumuk'un cesetleri birbirine sarılmış halde bulundu. Talihsiz aile için Aydın Bey Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Mert Kücükyumuk'un annesi Seher Küçükyumuk ile Eda Küçükyumuk'un annesi Hatice Savran, tabutlara sarılarak, "Sizi böyle mi görecektik. Torunumuz, doyamadan kara toprağa girdi" diyerek feryat etti.

İHSAN KARATAŞ