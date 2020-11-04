  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yan yana dizilen üç cenaze yürek dağladı

Yan yana dizilen üç cenaze yürek dağladı

Yan yana dizilen üç cenaze yürek dağladı
Giriş Tarihi: 4.11.2020

İZMİR'DEKİ depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Mert Kücükyumuk (26), eşi Eda Küçükyumuk (25) ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Depremde hayatlarını kaybeden ailenin yakınlarının "Sizi böyle mi görecektik" feryatları yürek dağladı. Mansuroğlu mahallesindeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Küçükyumuk ailesinin yakınları sosyal medyadan kurtarılmaları için çağrı yapmıştı. Çalışmalarda 55 saatin sonunda enkaz altındaki Mert, Eda ve Ateş Küçükyumuk'un cesetleri birbirine sarılmış halde bulundu. Talihsiz aile için Aydın Bey Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Mert Kücükyumuk'un annesi Seher Küçükyumuk ile Eda Küçükyumuk'un annesi Hatice Savran, tabutlara sarılarak, "Sizi böyle mi görecektik. Torunumuz, doyamadan kara toprağa girdi" diyerek feryat etti.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yan yana dizilen üç cenaze yürek dağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA