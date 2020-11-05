  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir AFAD görevlisinden dikkat çeken açıklama: 'Emrah Apartmanı'nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

görevlisinden dikkat çeken açıklama: ''nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

’in Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan ’nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtti.

AFAD görevlisinden dikkat çeken açıklama: 'Emrah Apartmanı'nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

05.11.2020, 11:58

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi. Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

DHA

İzmir'de yıkılan binalara ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi İzmir depreminde 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AFAD görevlisinden dikkat çeken açıklama: 'Emrah Apartmanı'nın betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA