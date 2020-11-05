Azerbaycan ordusu adım adım ilerliyor

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu dün yine kayıplar vererek geri çekildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Önceki gün ve dün sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtı" ifadeleri kullanıldı.



7 KÖY DAHA KURTARILDI

Açıklamada, Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi. Öte yandan, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği ve Cebrail, Zengilan ve Gubadlı'da 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığı kaydedildi.