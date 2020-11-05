Haberler İzmir Dikili'de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili'de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde birer gün arayla biri motoru arıza yapan diğeri ise Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen iki ayrı lastik bottaki 38 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

05.11.2020, 16:45