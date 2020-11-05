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Haberler İzmir Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu’na başkanlık etti

Erdoğan, ’na başkanlık etti

Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu’na başkanlık etti
Giriş Tarihi: 5.11.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Yüksek İstişare Kurulu'na başkanlık yaptı. Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen toplantının ardından Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bu kabulde, korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

FRANSIZ DERGİDEN ÇIRKIN KAPAK
Fransız Le Point dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir içerik yayınladı. Erdoğan'ın fotoğrafını kapakta kullanan dergi, Fransa'da "terör" anlamında kullanılan "İslamist" kelimesini yerleştirdi.

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