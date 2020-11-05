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Haberler İzmir İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

'de ağır hasarlı ve acil yıkılması planlanan binalardan 'nda yıkıma başlandı. Öte yandan yıkıma başlamadan önce iş makinesi operatörü, binanın dördüncü katındaki pencerede asılı Türk bayrağını kontrollü şekilde aldı.

İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

05.11.2020, 17:57

Depremde yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı Canbazoğlu Apartmanı çevresinde yıkım öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yerde çok sayıda kişi, yıkım anını izlemek için toplandı.



Faaliyet alanından uzakta tutulan vatandaşlar, yıkımı cep telefonuyla kaydetti.

YIKIMDA TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Öte yandan yıkıma başlamadan önce iş makinesi operatörü, binanın dördüncü katındaki pencerede asılı Türk bayrağını kontrollü şekilde aldı.



İş makinasının ucundaki makastan bayrağı alarak üç kez öpen polis memuru, yıkım alanından uzaklaştı. Bu ana tanıklık edenler, uzun süre alkışladı.

Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen 231 binadan 12'sinin yıkımı tamamlandı.




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